Para sukarelawan membagikan roti kepada penduduk yang berjuang untuk mendapatkan makanan dan persediaan di Jalur Gaza di tengah perang Israel dan Hamas. Yayasan Amal Ataya telah memanggang ribuan potong roti di kota Rafah, untuk dibagikan kepada orang-orang yang tinggal di kamp pengungsian.

Menurut PBB, Blokade Israel hanya mengizinkan sedikit bantuan masuk ke Gaza sehingga kelaparan dan wabah penyakit meluas. Ibrahim Iseafan, direktur Yayasan Amal Ataya, mengatakan proyek pembagian roti ini untuk membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik.

Produser: Betty Usman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News