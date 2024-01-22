Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mendampingi Ganjar Pranowo dalam kegiatan sarapan pagi, Senin (22/1). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Grha Oikumene Salemba, Jakpus yang merupakan kantor dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar hadir di lokasi sekitar pukul 07.40 WIB. Kehadiran Ganjar Pranowo untuk melaksanakan dialog dengan pengurus PGI. Ganjar akan makan pagi bersama dan mengikuti sejenak forum diskusi PGI.

