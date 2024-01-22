Sebuah kapal nelayan terbalik di Perairan Ujung Genteng, Sukabumi, Jabar. Kapal nelayan tersebut terbalik akibat dihantam ombak, Minggu (21/10). Dalam kapal terdapat empat nelayan bernama Hasdur, Sulaeman, Deri dan Deden

Ketiga nelayan terombang-ambing di tengah laut dengan menggunakan pelampung. Ketiganya berhasil ditemukan awak kapal MV Martha Baruna yang sedang berlayar. Namun, satu nelayan lagi bernama Deden hilang dan kini masih dilakukan pencarian

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Akira AW

(fru)

