...

Tepis Isu Sejumlah Menteri Bakal Mundur dari Kabinet, Begini Respons Zulhas

Heri Purnomo, Jurnalis · Senin 22 Januari 2024 10:00 WIB
A A A
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara terkait isu mundurnya sejumlah menteri. Menurutnya, para menteri masih kompak dan sering mengikuti rapat yang digelar Presiden Jokowi.
 
Ia menyayangkan para elit politik yang membuat gaduh dengan cara menyebar isu tersebut. Seharusnya para elit politik menciptakan suasana yang sejuk karena pemilu semakin dekat. Hal tersebut diungkapkan Zulkifli saat meresmikan Pasar Cepu, Blora, Jateng, Minggu (21/1).
 
Kontributor: Heri Purnomo 
Produser: Akira AW

(fru)

