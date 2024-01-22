Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara terkait isu mundurnya sejumlah menteri. Menurutnya, para menteri masih kompak dan sering mengikuti rapat yang digelar Presiden Jokowi.

Ia menyayangkan para elit politik yang membuat gaduh dengan cara menyebar isu tersebut. Seharusnya para elit politik menciptakan suasana yang sejuk karena pemilu semakin dekat. Hal tersebut diungkapkan Zulkifli saat meresmikan Pasar Cepu, Blora, Jateng, Minggu (21/1).

Kontributor: Heri Purnomo

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News