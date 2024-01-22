Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertanya tentang Greenflation kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.Pertanyaan itu disampaikan Gibran dalam sesi tanya jawab di sesi debat cawapres di Jakarta, Minggu (21/1).

Mahfud mempertanyakan makna dari Greenflation yang disampaikan Gibran. Menanggapi hal itu, Gibran mengaku sengaja tak menjelaskan arti Greenflation karena Mahfud MD memiliki gelar profesor.

Produser: Akira AW

