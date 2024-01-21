Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, Calon Wakil Presiden (Cawapres) mengungkapkan bahwa ada masalah pangan dengan impor 2019-2022 silam adalah swasembada beras, berbeda dengan saat ini impor karena adanya El Nino.

Hal ini disampaikan menanggapi pertanyaan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyinggung debat Pilpres pada 17 Februari 2019, dimana Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada Joko Widodo kala itu tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden.

Gibran mengatakan, kuncinya sekarang adalah kerjasama dalam melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat Desa sampai tingkat Nasional secara efektif.

Reporter: Anggie Ariesta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

