Mahfud MD Singgung Era Jokowi Sering Impor Beras, Ini Respon Gibran

Anggie Ariesta, Jurnalis · Minggu 21 Januari 2024 22:40 WIB
Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, Calon Wakil Presiden (Cawapres) mengungkapkan bahwa ada masalah pangan dengan impor 2019-2022 silam adalah swasembada beras, berbeda dengan saat ini impor karena adanya El Nino.
 
Hal ini disampaikan menanggapi pertanyaan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyinggung debat Pilpres pada 17 Februari 2019, dimana Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada Joko Widodo kala itu tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden.
 
Gibran mengatakan, kuncinya sekarang adalah kerjasama dalam melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat Desa sampai tingkat Nasional secara efektif.
 
