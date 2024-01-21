Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD mengatakan pedang hukum Indonesia yang tumpul akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia.

Hal Tersebut disampaikan Mahfud saat menutup debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Pada kesempatan itu, kata Mahfud, dia dan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo meminta maaf kepada Ibu dan anak cucu yang tidak bida apa-apa saat terjadi perusakan alam.

Selain itu, Mahfud juga sempat menyanyikan lagi Ebiet G Ade dengan judul pesan kepada kawan tentang bukti kerusakan lingkungan. “Dan terkait ini saya teringat lagu Ebiet G Ade yang berbunyi begini, barangkali disana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa, dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan, pesan kepada kawan.

Mahfud pun berjanji bahwa akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News