Muhaimin Iskandar Prihatin Proyek Food Estate Utamakan Keterlibatan Korporasi

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Minggu 21 Januari 2024 21:30 WIB
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar merasa prihatin atas proyek food estate milik kementerian pertahanan (Kemenhan), karena lebih mengutamakan pelibatan koorporasi, bukan petani.
 
Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan proyek tersebut yang tidak berdampak terhadap kepentingan rakyat harus dihentikan.
 
Selain itu, dirinya juga merasa prihatin dengan karena sektor pertanian di Indonesia, sebab tanpa adanya krisis iklim saja para petani sering kali mengalami gagal panen.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Kristo Suryokusumo

