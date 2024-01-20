...

Ribuan APK di Jalan Salemba dan Kramat Raya Ditertibkan Petugas Gabungan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 20 Januari 2024 22:36 WIB
A A A
Ribuan alat peraga kampanye (APK) yang bertebaran di Jalan Salemba dan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat ditertibkan oleh petugas gabungan Bawaslu, Satpol PP, dan unsur partai politik.
 
Sejumlah APK seperti baliho, hingga stiker yang terpasang di pagar gedung, pohon, hingga JPO diturunkan oleh petugas. Selain melanggar aturan KPU, pemasangan APK di berbagai fasilitas umum dianggap merusak keindahan tata kota.
 
Penertiban dilakukan guna mengantisipasi jatuhnya korban luka hingga tewas akibat tertimpa APK yang roboh.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

