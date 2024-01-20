Ribuan alat peraga kampanye (APK) yang bertebaran di Jalan Salemba dan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat ditertibkan oleh petugas gabungan Bawaslu, Satpol PP, dan unsur partai politik.

Sejumlah APK seperti baliho, hingga stiker yang terpasang di pagar gedung, pohon, hingga JPO diturunkan oleh petugas. Selain melanggar aturan KPU, pemasangan APK di berbagai fasilitas umum dianggap merusak keindahan tata kota.

Penertiban dilakukan guna mengantisipasi jatuhnya korban luka hingga tewas akibat tertimpa APK yang roboh.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

