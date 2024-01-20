Pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah tahun ini jatuh pada 11 Maret 2024 mendatang. Penetapan tersebut berdasarkan hasil hisab perhitungan metode Wujudul Hilal yang dipedomani Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

Meski ada kemungkinan perbedaan dalam penetapan 1 Ramadan antara Muhammadiyah dengan pemerintah Namun ada kemungkinan untuk penetapan Idul Fitri dan Idul Adha akan sama dengan penetapan dari pemerintah.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

