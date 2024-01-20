Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari grup band Slank, pada Sabtu (20/1/2024). Drummer Slank, Bimbim mengatakan sudah lama Slank ingin berbincang dengan Ganjar dan Mahfud.

Bimbim mengungkap Slank begitu senang akhirnya bisa melakukan pertemuan dengan sosok Ganjar-Mahfud yang sudah dianggap teman lama mereka. Sementara itu, sang vokalis, Kaka menyebut Slank telah menyiapkan sebuah lagu untuk mendukung Ganjar-Mahfud.

Reporter: Annastasya Rizqa

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

