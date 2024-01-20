...

Slank Resmi Dukung Ganjar-Mahfud, Abdee Negara Mundur dari Komisaris Independen Telkom

Annastasya Rizqa, Jurnalis · Sabtu 20 Januari 2024 21:00 WIB
Gitaris Slank, Abdee Negara menyatakan dirinya resmi mundur dari Komisaris Independen Telkom. Hal ini disampaikannya saat deklarasi dukungan Slank kepada Ganjar-Mahfud di Studio Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
 
Keputusan Abdee ini mengundang riuh dari para Slankers dan awak media yang hadir. Abdee juga menegaskan dirinya yakin Ganjar-Mahfud bisa menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan masyarakat Tanah Air.
 
Reporter: Annastasya Rizqa
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

