Gitaris Slank, Abdee Negara menyatakan dirinya resmi mundur dari Komisaris Independen Telkom. Hal ini disampaikannya saat deklarasi dukungan Slank kepada Ganjar-Mahfud di Studio Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Keputusan Abdee ini mengundang riuh dari para Slankers dan awak media yang hadir. Abdee juga menegaskan dirinya yakin Ganjar-Mahfud bisa menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan masyarakat Tanah Air.
Reporter: Annastasya Rizqa
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow