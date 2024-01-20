Gitaris Slank, Abdee Negara menyatakan dirinya resmi mundur dari Komisaris Independen Telkom. Hal ini disampaikannya saat deklarasi dukungan Slank kepada Ganjar-Mahfud di Studio Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Keputusan Abdee ini mengundang riuh dari para Slankers dan awak media yang hadir. Abdee juga menegaskan dirinya yakin Ganjar-Mahfud bisa menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan masyarakat Tanah Air.

Reporter: Annastasya Rizqa

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News