Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengaku mendapatkan energi penyemangat dari dukungan grup band legendaris Slank.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai mendatangi markas Slank di Potlot Studio, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/1/2024).

Ia menyebutkan dukungan dari grup band legendaris seperti Slank menambah energi dan semangat tim pemenangan Ganjar-Mahfud.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

