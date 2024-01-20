Dua kapal tongkang hanyut saat berlabuh di Teluk Parepare, Sulawesi Selatan akibat cuaca buruk. Kejadian ini mengakibatkan satu kapal karam dan satu kapal lainnya menabrak lampu suar jetty milik Pertamina.

Saat kejadian, diketahui kedua kapal ini sedang berlabuh menunggu giliran muatan bahan material pasir dan batu. Kejadian ini disebabkan badai disertai hujan lebat dan gelombang tinggi yang membuat tali kedua kapal hanyut.

Kontributor: Erwin Eka Pratama

Produser: Kristo Suryokusumo

