Timnas Indonesia bersiap menghadapi Vietnam dalam laga kedua babak Grup D Piala Asia 2023. Sebelum bertanding, Ketum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi kepada skuad Garuda lewat sambungan video call.

Erick meminta para pemain harus memberikan yang terbaik dan tetap optimistis Timnas Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya. Duel nanti bakal dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Jumat (19/1/2024) sore waktu setempat atau 21.30 WIB.

