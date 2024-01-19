Timnas Indonesia bersiap melawan Vietnam dalam laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda butuh kemenangan setelah ditaklukkan Irak 1-3 di laga pembuka

Timnas Indonesia bakal tampil habis-habisan untuk bisa meraup tiga poin. Secara head to head, Vietnam unggul atas Indonesia. Dalam enam pertemuan terakhir, Golden Star Warrior tak pernah kalah, dengan kantongi tiga kemenangan

Pertarungan dua wakil Asia Tenggara ini bakal berjalan sengit. Mengingat, keduanya butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023

Produser : Febry Rachadi

