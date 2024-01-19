...

Jelang Kampanye Akbar, Wapres Minta Semua yang Terlibat Harus Riang Gembira

Saif Hajarani, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2024 23:20 WIB
Jelang kampanye akbar Wapres Ma'ruf Amain berpesan agar semua pihak menjaga massa pendukungnya untuk menghindari keributan ataupun konflik antar simpatisan partai. Wapres mengingatkan kontestan, partai politik hingga aparat keamanan saling menjaga agar kampanye akbar berjalan damai.
 
Kampanye akbar dimulai pada 21 januari 2024, KPU mengumumkan kampanye akbar akan berlangsung selama 21 hari mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024.
 
Kontributor: Saif Hajarani

(fru)

