KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengingatkan prajurit TNI AD menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. KSAD menegaskan akan memberikan sanksi hingga mencopot jabatannya bagi yang melanggar.

KSAD juga mengajak masyarakat dan stakeholder lainnya untuk berkomitmen melaksanakan pemilu damai. Sebelumnya, KSAD meninjau lokasi ketahanan pangan Kostrad seluas 7.000 hektare yang ditanami berbagai komoditi pertanian dan peternakan di Sukabumi, Jawa Barat.

Kontributor: Budi Setiawan

(fru)

