...

Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Sebut Maladministrasi Penyelenggaraan Pemilu Buat Diaspora Kebingungan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2024 14:00 WIB
A A A
Indonesian American Lawyers Association (IALA) atau Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat menyampaikan sejumlah dugaan maladministrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang perlu segera dibenahi.
 
Hal tersebut disampaikan Kuasa dan Wakil IALA di Jakarta, Bhirawa Jayasidayatra Arifi kepada awak media saat menyampaikan surat terbuka kepada Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) di Kantor KPU RI, JI. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, Indonesia pada Jumat (19/1/2024) pagi.
 
Ia melihat ada sejumlah temuan kelalaian atau maladministrasi yang menurut pihaknya sangat memprihatinkan dalam perjalanan demokrasi 2024 di Indonesia.
 
IALA juga melihat adanya simulasi Pilpres menggunakan dua pasangan calon (Paslon) padahal jumlah paslon Pilpres 2024 ada tiga Paslon.
 
IALA meminta kepastian dan ketegasan tentang penyelenggaraan Pemilu yang menjadi tanggung jawab KPU RI sepenuhnya.
 
Bhirawa mencontohkan pengiriman surat suara di Taiwan dimana ada penyimpanan surat suara di luar jadwal atau jumlahnya kurang.
 
Jelang 25 hari mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, IALA berharap persoalan-persoalan teknis dapat diantisipasi oleh KPU agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan hak memilih masyarakat Indonesia di luar negeri.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini