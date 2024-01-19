Forum Betawi Rempug (FBR) secara resmi mendukung Paslon No Urut 3 Gnjar-Mahfud beberapa pekan lalu. Ketua Umum FBR, Kiai Lutfi Hakim melihat visi-misi Ganjar-Mahfud diyakini selaras dengan tujuan FBR.
Selain itu rekam jejak serta kehidupan berkeluarga dari Ganjar-Mahfud juga menjadi faktor FBR meyakini dukungannya. FBR akan menggerakan seluruh mesin organisasi untuk mengkampanyekan Ganjar-Mahfud.
Reporter: Steven Pattinama, Sutrisno
Produser: Reza Ramadhan
