Forum Betawi Rempug (FBR) secara resmi mendukung Paslon No Urut 3 Gnjar-Mahfud beberapa pekan lalu. Ketua Umum FBR, Kiai Lutfi Hakim melihat visi-misi Ganjar-Mahfud diyakini selaras dengan tujuan FBR.

Selain itu rekam jejak serta kehidupan berkeluarga dari Ganjar-Mahfud juga menjadi faktor FBR meyakini dukungannya. FBR akan menggerakan seluruh mesin organisasi untuk mengkampanyekan Ganjar-Mahfud.

Reporter: Steven Pattinama, Sutrisno

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

