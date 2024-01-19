Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Medan, Rabu (17/1/2024). Di sana ia mengisi acara Cakap Cakap Fotografi Bersama Alam Ganjar yang didampingi oleh narasumber profesional fotografer, seperti Eduard Angin dan Ferdy Siregar.

Alam pun menceritakan asal mulanya bagaimana dirinya mulai menyukai dunia fotografi. Alam menyebut dunia fotografi saat ini masih hanya menjadi hobi baginya.

Dirinya ingin orang bisa merasakan apa yang didapatkannya selama mencari pengalaman berkeliling sehingga fotografi tersebut.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News