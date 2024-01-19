...

Berkunjung ke Medan, Alam Ganjar Bagikan Pengalaman Bersama Komunitas Fotografi Medan

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2024 09:45 WIB
Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengunjungi Medan, Rabu (17/1/2024). Di sana ia mengisi acara Cakap Cakap Fotografi Bersama Alam Ganjar yang didampingi oleh narasumber profesional fotografer, seperti Eduard Angin dan Ferdy Siregar.
 
Alam pun menceritakan asal mulanya bagaimana dirinya mulai menyukai dunia fotografi. Alam menyebut dunia fotografi saat ini masih hanya menjadi hobi baginya.
 
Dirinya ingin orang bisa merasakan apa yang didapatkannya selama mencari pengalaman berkeliling sehingga fotografi tersebut.
 
Reporter: Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

