Ratusan purnawirawan polisi se Kabupaten Banyumas mendeklarasikan dukungan kepada Paslon Capres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Ganjar pun melakukan videocall menyapa dan meminta dukungan kepada ratusan purnawirawan polisi ini.

Para purnawirawan optimis Ganjar-Mahfud menang berdasarkan dukungan real tanpa hasil survei. Ganjar dinilai sebagai sosok pemimpin yang merakyat dan bersih dari kasus korupsi.

Dalam acara ini hadir juga Nurul Hidayah dan Zaeni Makariem kakak dan adik Siti Atikoh Ganjar Pranowo.

Kontributor: Saladin Ayyubi

(mhd)

