Jelang Pemilu 2024, 18.000 TPS di sejumlah daerah belum memiliki pengawas. Bawaslu akan memperpanjang masa rekrutan pengawas dan menerima pengawas dari luar lingkungan sekitar hingga menurunkan standard pendidikan terakhir pengawas yang seharusnya berijazah SMA.

Berdasarkan data dari KPU RI, jumlah TPS untuk pemilu 2024 tercatat sebanyak 823.220 titik. yang terdiri dari 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri.

