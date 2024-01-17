...

PT KAI Tambah Jam Operasional LRT Jabodebek hingga Pukul 22.55 WIB

Elsye Keysi, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 11:48 WIB
PT KAI memperpanjang waktu layanan operasional LRT Jobedebek. Kereta LRT dari Stasiun Dukuh Atas diberangkatkan pukul 22.05 WIB. Kemudian akan tiba di Stasiun Harjamukti pada pukul 22.55 WIB. 
 
Penambahan jam operasional ini berdampak pada penambahan perjalanan. Semula setiap harinya melayani 240 perjalanan kini menjadi 264 perjalanan. 
 
Penyesuaian ini akan diberlakukan mulai 16 Januari 2024 - 31 Januari 2024
 
