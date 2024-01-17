Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap rencana pencegahan korupsi, salah satunya dengan digitalisasi sistem keuangan. Capres yang diusung Partai Perindo ini menyebut bahwa transaksi tunai mesti dibatasi karena susah untuk dilacak. Ganjar berbicara dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas yang diadakan KPK dengan mengundang 3 paslon Capres-Cawapres
Kontributor: Jonathan Simanjuntak
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow