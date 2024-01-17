Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen memiskinkan koruptor dan mengirimnya ke Nusakambangan untuk memberikan efek jera. Peringatan keras tersebut merupakan komitmen Ganjar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, KPK mengadakan program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas yang mengundang 3 paslon Capres-Cawapres.

Produser: Hendra Kaswara

(mhd)

