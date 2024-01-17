Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya terhadap pemberantasn korupsi di Indonesia. Ganjar menilai menjaga indepedensi dan integritas para pegawai KPK merupakan keharusan.

Ganjar juga menegaskan penguatan kelembagaan Kejaksaan dan Kepolian dalam mendorong transparansi proses penegakan hukum agar kepercayaan masyarakat meningkat. Sebelumnya, KPK mengadakan program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas yang mengundang 3 paslon Capres-Cawapres

Kontributor: Achamd Al Fikri

(mhd)

