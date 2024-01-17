Distribusi logistik di wilayah Kepulauan diharap menjadi perhatian khusus penyelenggara Pemilu. Cuaca ekstrem menjadi salah satu kendala dalam distribusi logistik pemilu ke lokasi pencoblosan. Pj Gubernur Sulawesi Selatan meminta agar pengawalan distribusi logistik pemilu ke wilayah kepulauan dilakukan dengan baik mengingat cuaca yang tidak menentu saat musim penghujan.

Kontributor: Leo Muhammad Nur

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News