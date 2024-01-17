Kemunculan sebuah 'pulau baru' di tengah Danau Kerinci menghebohkan masyarakat sekitar. Pulau yang ditumbuhi rumput-rumput tersebut luasnya diperkirakan hampir mencapai 2 hektare.

Diduga pulau baru tersebut merupakan tanah apung dampak dari banjir yang melanda Kabupaten Kerinci. Munculnya pulau baru dikhawatirkan akan menyumbat aliran pelepasan air danau. Warga berharap Pemerintah Daerah segera membersihkan pulau baru tersebut agar tidak membahayakan.

Kontributor: Kapior Gandi

(mhd)

