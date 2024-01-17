Pasangan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir dalam program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku integritas) yang diinisiasi KPK, Rabu(17/1).

Ganjar menyebut kedatangannya untuk menegaskan komitmennya atas pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK mengundang 3 pasang capres-cawapres Pemilu 2024 untuk mengikuti program Paku Integritas yang berlangsung di lantai 3 Gedung Juang KPK.

Reporter: Danandaya Arya Putra

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News