Kebakaran melanda rumah yang dihuni sepasang lansia di Jalan Kumbang, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu (17/1/2024) sore. Pemilik rumah dan warga sekitar sempat mencoba memadamkan kobaran api namun air tidak menyala.

Tim pemadam kebakaran yang tiba dilokasi langsung memadamkan api serta melokalisir agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

