Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking pembangunan Jambuluwuk Nusantara Hotel di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 17 Januari 2024.

Presiden meyakini kehadiran hotel ini akan memberikan kontribusi bagi IKN dan daerah-daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, Presiden kembali mengajak para investor untuk tidak ragu berinvestasi di IKN.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

