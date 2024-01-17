Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud sekaligus Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar.

Hasto menekankan Pemilu 2024 ini menjadi warisan dari Presiden Jokowi, di mana harus berjalan dengan adil dan penuh netralitas. Hasto menambahkan, masih ada waktu untuk meyakinkan rakyat bahwa aparatur negara dan pemimpinnya bisa membawa Pemilu 2024 ini tanpa intervensi dan intimidasi.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News