Puluhan pedagang kaki lima panik dan mengevakuasi barang dagangan mereka saat terjaring razia penegakkan perda di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (17/1/2024) siang. Di tengah guyuran hujan, para pedagang langsung mengevakuasi barang dagangan mereka yang di tutup plastik.

Meski demikian, tak sedikit pedagang yang hanya bisa pasrah saat lapak dagangannya di angkut paksa petugas Satpol PP. Razia penegakan perda ini digelar menyusul menjamurnya pedagang kaki lima yang di trotoar dan bahu jalan.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

