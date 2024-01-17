Sosok pengganti Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK saat ini masih kosong. Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal pengganti Firli di KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Nawawi mengatakan KPK sifatnya menunggu soal penggantian Firli di KPK. Nawawi lalu berseloroh kursi pimpinan KPK akan menjadi agak sesak jika bertambah satu lagi.

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News