Bawaslu Provinsi Jabar menemukan adanya ribuan surat suara Pemilu 2024 yang rusak. Penemuan itu saat meninjau langsung Gudang Logistik di Cikarang Timur, Bekasi. Mayoritas kerusakan adanya bercak pada kertas surat suara serta sobekan.

Jumlah surat suara yang rusak diprediksi masih akan terus mengalami penambahan. Mengingat proses penyortiran terus belangsung hingga tanggal 25 Januari 2024.

Kontributor: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: Akira AW

(fru)

