Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan di Pekalongan, Selasa (16/1/2024)

Ia terkejut mendengar laporan para nelayan, Indonesia sebagai salah satu negara dengan luas laut terbesar di dunia masih mengimpor ikan dari negara lain.

Nelayan mengeluhkan harga ikan yang turun karena adanya impor ikan dari China. Ganjar juga menyerap berbagai aspirasi seperti BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

