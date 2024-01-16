Jembatan gantung penghubung abntar kampung putus usai diterjang banjir bandang setinggi 7 meter. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Aktivitas warga lumpuh karena jembatan gantung berusia 20 tahun tersebut merupakan akses utama warga. Luapan sungai juga merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kontributor: Wahyu Ruslan

(rns)

