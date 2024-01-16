Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Selasa (16/1/2024).

Kehadiran Siti Atikoh disambut meriah warga. Sejumlah masyarakat berbondong-bondong ingin menyapa calon Ibu Negara ini.

Siti Atikoh melakukan sejumlah kegiatan di Kota Manado. Ia juga turut membahas pentingnya program KTP Sakti yang digagas Ganjar-Mahfud.

Di hadapan ribuan warga Manado, Atikoh mengungkap program ini merupakan salah satu program yang nantinya bisa mempermudah kehidupan masyarakat.

Reporter : Annastasya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

