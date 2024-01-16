Hujan deras disertai angin kencang membuat puluhan rumah warga rusak. Angin kencang juga membuat sejumlah pohon tumbang menimpa rumah warga. Peristiwa terjadi di Desa Tanjungoura, Rajapolah, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (16/1).

Saat ini tim gabungan masih melakukan pembersihan pohon tumbang sementara warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga.

Kontributor: Asep Juhariyono

