Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap karyawan pabrik yang terjadi di Karawang, Jawa Barat.

Ironisnya, dalang dari pembunuhan tersebut adalah istri dan adik iparnya sendiri. Motif sang istri membunuh suaminya karena sakit hati sering dimarahi, hingga meminta adiknya untuk mengeksekusi korban.

Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan mayat di saluran irigasi yang diduga korban begal di Dusun Pasir Panjang, Desa Cibolangsari, Karawang.

Kontributor: Mohammad Fachrudin

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News