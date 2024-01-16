...

TPN Ganjar-Mahfud ke Bawaslu, Laporkan Tiga Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Felldy Utama, Jurnalis · Selasa 16 Januari 2024 19:16 WIB
TPN Ganjar-Mahfud resmi menyerahkan laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan di tiga wilayah. Laporan diberikan secara langsung ke kantor Bawaslu, Selasa (16/1/2024) pagi.
 
Laporan pertama, terkait yang dilakukan oleh Sekda Pemkab Takalar, Muhammad Hasbi. Hasbi sempat menyampaikan Presiden akan angkat jutaan CPNS jika Paslon 02 menang,
 
Laporan kedua, terkait rekaman sebuah video yang diterima terkait percakapan diantara anggota Forkopimda di kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kasus ketiga terkait Kabid SMP Disdik Kota Medan yang mengarahkan para guru dan kepala sekolah di Kota Medan, Sumut, untuk memilih Paslon nomor 02
 
