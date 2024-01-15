...

Jam Operasional LRT Jabodebek akan Diperpanjang Mulai Besok

Rizky Anwardi , Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 18:00 WIB
PT KAI melakukan penyesuaian pola operasional LRT Jabodebek hingga pukul 22.55 WIB. Perubahan ini akan dimulai pada Selasa (16/1/2024) besok hingga tanggal 31 Januari. Penyesuaian ini dilakukan guna mengakomodir kebutuhan pengguna LRT Jabodebek.
 
Dengan adanya penyesuaian ini, terdapat perubahan jadwal Keberangkatan. Kereta pertama dari Stasiun Jatimulya berangkat pukul 05.22 WIB. Sedangkan keberangkatan dari Stasiun Harjamukti menjadi pukul 05.30 WIB.
 
Sedangkan untuk keberangkatan terakhir LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas menjadi pukul 22.00 WIB Untuk tujuan akhir Stasiun Jatimulya. Dan pukul 22.05 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Harjamukti.
 
PT KAI tidak menutup kemungkinan akan memperpanjang pemberlakuan jam operasional di Februari 2024 jika hasil evaluasi selama dua pekan ini sesuai dengan target.
 
*Source: Dok LRT Jabodebek
Reporter : Rizky Anwardi 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

