Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikatakan Moeldoko menanggapi adanya petisi 100 yang melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Senin (15/1/2024). Moeldoko mengatakan bahwa dengan adanya isu pemakzulan dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis.

Moeldoko menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi masih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam menyelesaikan program-program.

