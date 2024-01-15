...

Di Penghujung Masa Jabatan, Jokowi Minta Anggaran Riset Diperbesar

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 12:40 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim agar menaikkan anggaran untuk riset. Meski sudah menjabat di tahun terakhir, Jokowi optimis presiden penggantinya akan meneruskan kebijakan tersebut. 
 
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pada acara pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia, Surabaya, Senin (15/1/2024).
 
Jokowi meyakini presiden penggantinya akan setuju dengan kenaikan anggaran riset. Bahkan, katanya, dana riset tersebut tidak akan mungkin dipotong oleh presiden penggantinya nanti.
 
Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi hijau dan juga  ekonomi biru di masa depan. 
 
Menurut Jokowi, semua hal harus disiapkan termasuk SDM yang unggul. Sebab, katanya, dalam peradaban sebuah negar biasanya hanya diberi sekali peluang untuk menjadi negara maju.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

