Sejumlah perjalanan KA melalui Sidoarjo, Jatim, mulai berangsur normal, Senin (15/1). Sejumlah kereta penumpang baik barang sudah melintas melalui Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo.

Manager Humas PT KAI Daops 8 Surabaya menegaskan KA pertama yang melintas di Jalur Tanggulangin adalah KA Blambangan Ekspres tujuan Banyuwangi-Semarang.

Untuk antisipasi, PT KAI menyiagakan sebuah lokomotif di Stasiun Tanggulangin yang sewaktu-waktu difungsikan sebagai KA penolong jika terjadi insiden serupa. Sementara terkait penyebab insiden anjloknya KA Pandalungan masih dilakukan penyelidikan.

Kontributor: Pramono Putra

Produser: Akira AW

(fru)

