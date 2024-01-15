Sejumlah perjalanan KA melalui Sidoarjo, Jatim, mulai berangsur normal, Senin (15/1). Sejumlah kereta penumpang baik barang sudah melintas melalui Stasiun Tanggulangin, Sidoarjo.
Manager Humas PT KAI Daops 8 Surabaya menegaskan KA pertama yang melintas di Jalur Tanggulangin adalah KA Blambangan Ekspres tujuan Banyuwangi-Semarang.
Untuk antisipasi, PT KAI menyiagakan sebuah lokomotif di Stasiun Tanggulangin yang sewaktu-waktu difungsikan sebagai KA penolong jika terjadi insiden serupa. Sementara terkait penyebab insiden anjloknya KA Pandalungan masih dilakukan penyelidikan.
Kontributor: Pramono Putra
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow