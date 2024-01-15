Okezone Updates dibuka dengan video viral detik-detik jembatan putus di Jambi akibat diterjang banjir. Video berikutnya, sensasi kolam renang busa berada di lereng bukit di Mojokerto, Jawa Timur.

Seputar Pemilu 2024, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi kebangsaan lintas iman di Surabaya, Jawa Timur. Pada acara ini, Ganjar diberi gelar bapak kesetaraan Indonesia.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Australia menekuk India 2-0 pada laga perdana Grup B Piala Asia 2023.

Host: Camar Haenda

(fru)

