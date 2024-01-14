...

Ratusan Warga Muara Angke Terdampak Banjir Rob Berhari-hari, Mulai Terserang Penyakit

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 22:31 WIB
Banjir rob merendam pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Minggu (14/1/2024) siang. Ketinggian banjir di kawasan ini mulai dari 20 -60 cm. Terdapat 400 jiwa yang terdampak banjir rob.
 
Banjir rob yang merendam pemukiman warga di Muara Angke selama berhari-hari membuat sejumlah warga mulai terserang penyakit gatal-gatal dan perut. Warga mengeluhkan gatal-gatal hingga sakit perut.
 
Warga sendiri masih bertahan di rumah mereka dan mengaku sudah terbiasa terkena banjir rob. Warga berharap agar banjir rob tidak kembali terjadi.
 
Reporter: sofyan firdaus 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

