Banjir rob merendam pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Minggu (14/1/2024) siang. Ketinggian banjir di kawasan ini mulai dari 20 -60 cm. Terdapat 400 jiwa yang terdampak banjir rob.

Banjir rob yang merendam pemukiman warga di Muara Angke selama berhari-hari membuat sejumlah warga mulai terserang penyakit gatal-gatal dan perut. Warga mengeluhkan gatal-gatal hingga sakit perut.

Warga sendiri masih bertahan di rumah mereka dan mengaku sudah terbiasa terkena banjir rob. Warga berharap agar banjir rob tidak kembali terjadi.

Reporter: sofyan firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News