Sebuah truk terbakar di Tol Wiyoto Wiyono, Jatinegara, Minggu (14/1/2024) sore. Api membakar seluruh bagian depan truk terutama pada bagian kemudi. Pengemudi truk yang mengetahui truknya terbakar langsung menepikan kendaraan

Petugas Damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Api akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

