Cawapres Partai Perindo, Mahfud MD menghadiri acara di Gereja Rumah Persembahan, Medan, Minggu (14/1/2024). Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ikut mendampingi Mahfud dalam kunjungan tersebut.

Mahfud menegaskan kebebasan beragama bukan hanya tertulis dalam konstitusi. Tetapi ada dalam keseharian warga bangsa.

Mahfud bersyukur, kehidupan toleransi antar umat beragama terjaga dengan baik. Dalam dua tahun ini tak ada aksi terorisme. Dia melihat, oknum yang ikut gerakan radikalisme seringkali karena merasakan ketidakadilan. Dan ikut-ikutan melawan melalui aksi kekerasan dan intoleransi.

Setelahnya, Mahfud bergeser ke GBI Selecta, Jalan Listrik, Medan. Di sini Mahfud juga orasi kebangsaan yang dihadiri ribuan umat kristiani.

Mahfud mengajak jemaah memilih pemilin berdasarkan hati nurani. Dalam kesempatan ini, Mahfud didoakan oleh pendeta agar Tuhan menyertai perjuangannya mendarmabaktikan diri untuk bangsa dan negara.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News